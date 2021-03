Matrículas para escolas inclusivas estão abertas em Cabo Frio

Começou nesta terça-feira (2) o período de matrículas para duas escolas municipais inclusivas em Cabo Frio.

As escolas Arlete Rosa Castanho, no bairro Vila Nova, recebe estudantes surdos. A escola Professora Renato Azevedo, no bairro São Francisco, tem aulas para alunos com deficiências múltiplas e autismo.

A matrícula deve ser realizada de forma presencial às terças e quintas das 8h às 13h.

Neste período, a matrícula pode ser feita para novos alunos, incluindo aqueles que estão sendo transferidos para a rede municipal, respeitando as especificidades dessas escolas.

Para a realização da matrícula, pais, responsáveis ou alunos acima de 18 anos precisam apresentar os seguintes documentos: