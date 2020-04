Médico que atende no hospital de Saquarema está com Coronavírus

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que recebeu na noite de terça-feira, dia 31, a notificação de um caso positivo do Coronavírus em um médico ortopedista do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.

Os materiais foram colhidos e as análises confirmaram a presença do Covid-19.

O médico, que não é morador de Saquarema, fez os exames na cidade do Rio de Janeiro, onde mora. O mesmo já está em isolamento domiciliar na Capital.



A Secretaria de Saúde afastou preventivamente o médico. Os profissionais de saúde e os quatro pacientes que tiveram contato com o médico foram notificados pela Secretaria para que possam ser examinados, tomar todos os cuidados e promover o isolamento social. Todos os exames serão realizados nestas pessoas para confirmar ou descartar a presença do Covid-19.



Todos os protocolos da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde estão sendo seguidos pelas equipes do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, como também pela Secretaria Municipal de Saúde.



A Prefeitura de Saquarema pede que a população respeite os Decretos e orientações da Prefeitura, Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. Todas as informações pertinentes ao tema continuarão sendo divulgadas no Site Oficial (saquarema.rj.gov.br) e na página do Facebook (facebook.com/PrefeituradeSaquarema), da forma mais transparente possível para os cidadãos.