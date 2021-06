Meio Ambiente de Iguaba Grande realiza caminhadas ecológicas

No recém inaugurado Espaço Livre de Educação Ambiental (E.L.E.A.), a secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou o dia 7 de junho( segunda-feira) oferecendo um café da manhã saudável, a um grupo da melhor idade da Igreja “Fé para Todos”, que saiu do local para uma caminhada ecológica em direção ao Parque Municipal.



Na parte da tarde, por volta das 14 horas, foi a vez das crianças do Projeto Monique Azevedo fazerem a caminhada. Ambos os grupos foram guiados, durante todo o percurso pela Guarda Ambiental, que recomendou uso de repelente para todos, devido aos insetos existentes na fauna.

A Empresa Prolagos também participou do momento e fez a doação de 60 mudas de árvores frutíferas, paisagísticas como: ipê amarelo, sapucaia, jacarandá, aroeira, pitanga, ingá, paineira, entre outras, que foram plantadas ao longo da trilha .

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Lavalle, o objetivo maior é a conscientização ambiental . “Queremos estar destacando uma atividade semanal neste mês de junho, em que se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5. E assim, dar uma maior visibilidade as nossas ações ambientais , e convidando a todos para conhecerem nosso horto , com nossas trilhas,que somam 4,5m de extensão”, enfatizou o secretário.



Para a analista ambiental, Amanda Bulhões, esta esse tipo de parceria é muito importante.



“Nós já mantínhamos uma boa relação com a secretaria de meio ambiente, e agora com novos espaços, os nossos laços se estreitam ainda mais, para realização de trabalhos sócio-ambientais”, finalizou Amanda.



O prefeito Vantoil Martins, o Líder do Governo na Câmara, Vereador Luciano, o subsecretário de Meio Ambiente, Mauro Oliveira, e parte da equipe da secretaria de Meio Ambiente também estiveram presentes na ocasião.



Vale destacar que mesmo sendo ao ar livre, todos estiveram com máscara e fazendo uso de álcool em gel, durante as caminhadas ecológicas.