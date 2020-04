No mercado do peixe de São Pedro da Aldeia será permitida a permanência de 30 clientes por vez no interior do espaço para evitar aglomerações.

Além de aumentar o funcionamento em duas horas por dia, o local está seguindo regras de contenção em cumprimento aos protocolos para o combate ao Covid-19.

Todos os boxes estão equipados com álcool em gel e os funcionários trabalham utilizando máscaras.