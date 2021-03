Mercado Municipal do Peixe de São Pedro da Aldeia terá esquema especial de funcionamento durante a semana santa

O Mercado Municipal João da Hora, o Mercado do Peixe de São Pedro da Aldeia, funcionará com horário diferenciado durante o feriado da Semana Santa. Do dia 31 de março, próxima quarta-feira, ao dia 4 de abril, domingo, o mercado atenderá das 06h30 às 17h00. O local está seguindo regras de contenção em cumprimento aos protocolos para o combate a Covid-19.

Poderão circular no interior do mercado 100 pessoas por vez, número que corresponde a 50% da capacidade total. As demais deverão aguardar em uma fila na parte externa do estabelecimento. A entrada só será permitida com o uso de máscara de proteção.

Atualmente, o mercado João da Hora abriga 11 boxes para venda de pescado. As medidas restritivas são necessárias para evitar aglomerações comuns a essa época do ano, quando a procura por pescados aumenta devido às tradições religiosas.

O período de atividade e as medidas restritivas cumprem o decreto Nº 063, que estipula os critérios citados para o funcionamento de mercados e padarias. O Mercado de Peixe fica localizado na Rua 12 de Outubro, no bairro Estação.