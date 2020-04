Ministério Público recomenda que Prefeito de Arraial do Cabo não autorize a reabertura do comércio

O Ministério Público do Rio de Janeiro recomentou que a prefeitura de Arraial do Cabo não flexibilize as normas de isolamento social que já foram implementadas no município. No documento encaminhado ao Prefeito, o promotor André Navega enfatiza que Renatinho Vianna deve continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde, juntamente com as deliberações da secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com o decreto municipal nº 3.058, baixado em março deste ano, serviços essenciais podem ficar abertos desde que sigam todas as orientações da OMS.

Permanecem autorizados com restrições:



I – farmácias e drogarias;

II – supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centro de abastecimento de alimentos;

III – lojas de venda de alimentos para animais;

IV – distribuidora de gás;

V – distribuidora de água mineral;

VI – padarias;

VII – postos de combustível e suas lojas de conveniência;

VIII – lojas de material de construção;

XI – lojas de produtos de limpeza;

X – agências bancárias e lotéricas;

A não observância das medidas tratadas no novo decreto sujeitarão o infrator penalidades como advertência, multa e suspensão do alvará de funcionamento.