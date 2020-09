Misses São Pedro da Aldeia 2020 são coroadas em cerimônia restrita

O último sábado (19) foi especial para nove representantes femininas de São Pedro da Aldeia. Em cerimônia restrita no espaço de eventos São Pedro Esporte Clube (SPEC), candidatas dos bairros Jardim Soledade, Balneário, Parque dos Meninos, Fluminense, São João, Jardim Arco-Íris e Centro foram nomeadas as novas misses aldeenses. O evento teve transmissão ao vivo pelo Instagram da empresa organizadora, apresentações de música e dança, além do tradicional desfile. Para garantir a segurança dos participantes e a manutenção dos protocolos de prevenção à Covid-19, a entrada foi limitada à familiares e convidados especiais, mediante uso de máscara.

Na categoria Adulta, a grande vencedora foi Lorena Mota, do bairro Fluminense. Foto: Helena Dias



Prestigiando o evento, a secretária adjunta de Cultura, Edlúcia Marques, enalteceu o apoio dado à mais uma edição do concurso de beleza, que este ano completou seu terceiro ano consecutivo. “O Miss São Pedro da Aldeia é um projeto extremamente agregador e que eleva a autoestima de muitas famílias. Foram mais de 300 inscrições este ano, o que mostra o peso que esse evento tem na cidade. É um trabalho sério, que valoriza as nossas aldeenses. São elas que levam o nome do nosso município para todo o Estado e para o Brasil”, destacou.

A secretária adjunta de Cultura, Edlúcia Marques, prestigiou o evento. Foto: Helena Dias



Vencedoras

Na categoria Baby, a vencedora foi a pequena Fernanda Fernandez, do bairro Jardim Soledade. Do bairro Balneário, Valentina Bernardo foi coroada a nova Miss Mini. Do Parque Dois Meninos, a eleita Miss Mirim foi Lara Borges Sampaio. Como Miss Infanto, assumiu a coroa Julia Lima, do bairro Fluminense. Na categoria Pré-Teen, foi eleita Laís Gomes, do bairro São João. Do bairro Jardim Arco-Íris, a representante Jhiulia Kamilly foi a vencedora como Miss Teen. Do Balneário, a coroa de Miss Juvenil foi para Letícia Soares; e como Miss Petit, venceu a candidata Poliana Conde, do Centro. Na categoria principal (adulta), a grande vencedora da noite foi Lorena Mota, representante do bairro Fluminense.

Para chegar à grande final, as candidatas passaram por um curso preparatório, que incluiu aulas de etiqueta, postura, passarela, teatro, dança, oratória, modelo fotográfico, automaquiagem, expressão facial e corporal, coach motivacional e conhecimentos sobre a história do município. Devido à atual pandemia, a maior parte do curso aconteceu online, por meio de uma plataforma interativa na Internet. As vencedoras foram escolhidas através de uma banca de júri online e, pela primeira vez, os jurados foram os próprios professores e a coordenação do concurso.

A programação da cerimônia contou com números de canto e dança com a participação especial da cantora Paulinha Azevedo, dos coreógrafos Ramiriz Menezes e Daniel Pierre, dos produtores culturais Carlos Oliveira, de Cabo Frio, e Braian Uchoa, de Arraial do Cabo; Diogo Silva, representante da Secretaria de Cultura de Búzios; Lyana Teixeira, representante do Fórum de Cultura de Araruama; Felipe Cipriani, representante da Casa de Cultura de Araruama e da Miss Global Teen 2019, Ana Paula Lima, de Paty do Alferes. A apresentação do evento ficou por conta da dupla Miss Rio de Janeiro 2018 e Musa 2019 Mayara Costa e Mc Montanha.

Foto: Helena Dias



Destaques

Um dos destaques da noite de coroação do Miss São Pedro da Aldeia 2020 foi a escolha de duas meninas para representar o Rio de Janeiro em dois concursos nacionais, o Miss Brasil 2021, em Pernambuco, e o Miss Brasil Terra 2021, em Curitiba. As candidatas escolhidas pela coordenação do concurso foram a Miss São Pedro Juvenil, Taci Lima, coroada como Miss Global Rio de Janeiro, e a Miss Cabo Frio Juvenil, Duda Alencar, coroada como Miss Rio de Janeiro Terra. O evento também corou as novas misses dos municípios de Cabo Frio e de Búzios.

Responsável pela organização do evento, a coordenadora do Miss Oficial, Tatiana Musse, destaca o desafio em realizar o evento neste formato, em virtude da pandemia. “Fizemos 80% das atividades online, foi algo muito desafiador. A cerimônia foi a concretização de todo esse trabalho, foi um momento realmente incrível e emocionante para as meninas e para as famílias. Mexer com sonhos não é uma tarefa fácil, mas cada vez mais acredito que temos um braço importante aqui na região, especialmente em São Pedro da Aldeia, através da Secretaria Adjunta de Cultura, que não tem medido esforços para fazer cultura e auxiliar a classe, mesmo no meio de toda essa nova realidade”, disse.

Confira a lista completa das vencedoras por categoria:

Fernanda Fernandez (Miss Baby 2020)

Valentina Bernardo (Miss Mini 2020)

Lara Borges Sampaio (Miss Mirim 2020)

Julia Lima (Miss Infanto 2020)

Laís Gomes (Miss Pré-Teen 2020)

Jhiulia Kamilly (Miss Teen 2020)

Letícia Soares (Miss Juvenil 2020)

Poliana Conde (Miss Petit 2020)

Lorena Mota (Miss Adulta 2020)

Foto: Helena Dias