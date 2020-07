Mobilidade Urbana de Cabo Frio inicia ordenamento viário no Largo Santo Antônio

A Secretaria de Mobilidade Urbana iniciou nesta segunda-feira (27) ação de ordenamento viário no Largo Santo Antônio. A iniciativa prevê a canalização na altura da sede dos Correios e pintura de faixa de pedestre. O objetivo é oferecer mais segurança aos motoristas que realizam a curva no sentido Ponte Feliciano Sodré ou retorno ao Itajuru, assim como ordenar a parada de ônibus no local. A intervenção faz parte do cronograma de reparos da pasta, que ocorre em diversos pontos do município.

A canalização é conhecida popularmente como pintura zebrada e serve para orientar o fluxo de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos e regulamentando as áreas de pavimento não utilizáveis. A equipe também irá acender a pintura da faixa de pedestres e demarcar área exclusiva para taxistas e parada de ônibus. A previsão de término é para esta terça-feira (28).

“Com sinalização devidamente instalada e visível é possível oferecer maior segurança, principalmente nesse trecho que tem grande movimento “, explicou o secretário Everaldo Loback.

O Largo Santo Antônio tem um centro comercial forte com grande circulação de pedestres e motoristas, além de ser um dos principais acessos aos bairros que ficam do outro lado da ponte, como Gamboa, Peró e Jacaré, por exemplo. Também é cercado de pontos turísticos, como o Convento Nossa Senhora da Assunção e o Canal do Itajuru, que proporciona aumento no fluxo de pessoas.

Além da sinalização horizontal, a equipe também revisa toda a sinalização vertical e em locais onde não há placa é feita a instalação. O trabalho também é realizado nas proximidades de escolas e locais com maior fluxo de pessoas e de veículos. Este mês, a manutenção já ocorreu em alguns trechos de pistas como a Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios, e a Estrada Velha de Búzios, no Jardim Esperança.