Mobilidade Urbana de Cabo Frio realiza ordenamento viário na Passagem

A Secretaria de Mobilidade Urbana realiza nesta terça-feira (14) a pintura da sinalização de áreas exclusivas para motos, deficientes e idosos no Terminal de Transatlânticos, na Passagem. A ação ocorre a partir de uma solicitação da Guarda Civil Municipal.

Na segunda-feira (13), a equipe atuou na pintura de faixas de travessia de pedestres e lombada na Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios, em frente ao prédio da Guarda Civil. Essa ação faz parte do planejamento de manutenção da pasta e ocorre com base em estudos técnicos para oferecer maior segurança para quem circula no local.

O ordenamento viário nesta Rodovia teve início em junho e ocorre em pontos estratégicos, locais que não tinham a sinalização horizontal ou que, devido à ação do tempo, foi apagada. Além da pintura, a equipe também instala placas de indicação da faixa.

A ação já ocorreu em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, do Hospital Municipal de Tamoios, próximo à Escola Municipal de Educação Infantil Professora Janaína Teles Martins, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na altura da Rua das Pacas, dos Correios, da Feira Municipal do distrito, do Posto de Saúde, em frente ao Shopping UnaPark e Loteamento Santa Margarida.