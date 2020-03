Mobilidade Urbana de Cabo Frio sinaliza novos pontos de táxi definidos no Processo Seletivo

A Secretaria de Mobilidade Urbana atua na sinalização das 65 novas vagas de táxi provenientes do processo seletivo realizado em outubro de 2019 pela Prefeitura. Os pontos estão distribuídos nas cinco localidades previstas no Plano de Mobilidade do município: Centro, Jardim Esperança, Peró, São Cristóvão e Tamoios. A previsão para conclusão dos serviços é na próxima sexta-feira (13).



O objetivo é efetivar uma das diretrizes do plano para acesso aos modos de transporte urbano, em especial para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo a inclusão e promovendo a equidade.



Esta é a primeira vez que o município realiza o processo seletivo para taxistas. A Lei 1.637 estabelece a proporção de um táxi a cada 700 habitantes do município. “Realizar esse processo de forma transparente, justa e imparcial é um grande marco na gestão e um desejo antigo do setor. Estamos muito felizes em responder a essa demanda”, comentou o secretário responsável pela pasta, Everaldo Loback.