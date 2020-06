Moradora de Cabo Frio está entre a vida e a morte após ter sido espancada pelo companheiro

Fabiana Castro, conhecida como Bimba, de 35 anos, moradora de Cabo Frio, mãe de cinco filhos, encontra-se entre a vida e a morte na UTI.



Fabiana está em coma e seu estado é grave. De acordo com familiares, Fabiana foi agredida pelo companheiro Vitor Célio Leal Cardoso.



Tudo aconteceu quando na manhã do dia 19 de junho Vitor foi sacar o auxílio emergencial e não apareceu até às 16h, então Fabiana resolveu procurar por ele e o encontrou na Praia do Siqueira. Então, os dois começaram a brigar e ele deu uma garrafada na cabeça dela, que caiu desmaiada. Após, ele ainda pisou na cabeça de Fabiana, segundo testemunhas. Logo depois ele fugiu.



Fabiana teve fraturas em toda a cabeça, lesões graves no cérebro e lesões graves no pulmão.



Segundo familiares, Vitor estava em Cabo Frio foragido de São Gonçalo, onde mora a mãe dele, o motivo seria que ele teria colocado fogo na casa de uma senhora, a agrediu e fugiu.



Familiares já registraram o Boletim de Ocorrência. Acredita-se que ele esteja em Araruama ou Itaboraí, cidades onde tem familiares.



Familiares pedem por justiça. “Ele não pode sair impune por quase matar uma mulher. Ainda não sabemos se ela vai ficar bem. O estado dela é grave. Peço também que orem por ela e pela vida dela”, disse Rafaela.