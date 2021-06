Moradores em estado de vulnerabilidade começam a serem vacinados hoje em Iguaba Grande

A partir de hoje (14) iniciará a vacinação de moradores em estado de vulnerabilidade, através do cadastro do CREAS.



Nesta semana, também serão contemplados os trabalhadores de serviços públicos de limpeza urbana, devem comparecer à Praça da Estação, com cartão do SUS ou CPF e documento com foto, seguindo as faixas etárias nas seguintes datas:

15/06 – 50 anos ou mais

16/06 – 49 a 40 anos

17/06 – 39 a 30 anos

18/06 – 29 a 18 anos

Demais grupos contemplados:

Pessoas da faixa etária 56 anos ou mais poderão realizar a aplicação para a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 diretamente na Praça da Estação.



Profissionais da educação a partir de 18 anos também devem comparecer na Praça da Estação para a primeira aplicação. É necessário declaração do local que está ativo trabalhando.



Agendamento na Unidade Básica de Saúde:

➡Idosos a partir de 60 anos

➡ Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. É necessário apresentar laudo médico ou receita médica atualizada.

➡Portadores de síndrome de down a partir de 18 anos

➡Portadores de HIV a partir de 18 anos

➡Pessoas que realizam hemodiálise

➡Pessoas com deficiência permanente a partir de 18 anos

➡Grávidas com comorbidades

➡Profissionais de saúde da rede privada devem fazer a inscrição para vacina no site da prefeitura e aguardar convocação para a imunização. Clique aqui: https://iguaba.rj.gov.br/trabalhadores-da-saude-privada/

A aplicação da segunda dose da vacina, contra a COVID-19, está sendo realizada diretamente no posto médico da Praça da Estação, de segunda a sexta, das 9h às 17h.



A aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 em pacientes acamados e deficientes institucionalizados está sendo realizada por agendamento nas Unidades Básicas de Saúde.