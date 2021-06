Moradores em situação de rua são vacinados nesta quarta-feira em Búzios

Seguindo o Plano de Imunização Nacional (PIN), a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, realizará nesta quarta-feira (09), a vacinação dos moradores em situação de rua, em sua sede, na Praça Santos Dumont – Centro, a partir das 9h.

Para a secretária de desenvolvimento social, Joice Costa, a vacinação será um desafio devido à má informação e a resistência que eles possuem em relação à vacina. Uma equipe da secretaria está rodando nos locais que eles costumam dormir para informá-los sobre a importância de serem imunizados e os benefícios da vacina, além convida-los para um delicioso café da manhã na secretaria. Depois a vacinação segue em loco para alcançar todos eles.

“O maior desafio é que as pessoas em situação de rua, geralmente fazem uso abusivo de substância psicoativas, perdem noção do dia da semana e hora. Por conta disso acabam não procurando assistência. É uma política de estado, precisamos ir atrás dessa população com objetivo de garanti-los a possibilidade de imunização, de estarem protegidos desse vírus que está circulando por aí. É uma população que precisa ser tratada com dignidade, com humanidade, com uma política séria, e, é isso que a Saúde de Búzios e Assistência Social está promovendo para o dia de amanhã. Vamos recebê-los com um café da manhã bem reforçada”, explicou Joice Costa.

Ainda de acordo com a secretária, os cuidadores do Abrigo Municipal “Lar Feliz” também serão imunizados nesta quarta-feira (09). Ela também informou que os trabalhadores da Assistência Social e Conselho Tutelar foram incluídos no PlN, que foi uma vitória muito grande para a classe, pois, até o momento, só os profissionais com comorbidades receberam a vacina. Logo todos os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estarão imunizados.