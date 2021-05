Morre a presidente da OAB Mulher, da subseção de Iguaba Grande, vítima da Covid-19

Morreu na madrugada deste domingo (02), em Cabo Frio, Rafaela Kostrzepa Jaworski, presidente da OAB Mulher, da subseção de Iguaba Grande. A advogada foi a responsável por formalizar a denúncia contra a determinação da juíza, Maíra Valéria Veiga de Oliveira, para que as saias das advogadas fossem medidas com régua antes que elas entrassem na Comarca de Iguaba Grande em 2019.

Rafaela tinha 37 anos, deixa marido e uma filha de 12 anos.

Segundo Ewerton Jaworski, viúvo da advogada, na segunda-feira (26) a mulher fez uma tomografia e os médicos optaram pela internação. No sábado (02) Ewerton recebeu a ligação do médico às 14h, dizendo que Rafaela iria ser intubada, na madrugada de domingo (02) a paciente teve uma parada cardiovascular e não resistiu.

A pedido da própria Rafaela, o corpo será cremado na terça-feira (04) às 11h, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, numa cerimônia restrita apenas para familiares.

De acordo com a OAB de Iguaba, a atuação da advogada no episódio de 2019 foi essencial e que ela durante todo o processo foi corajosa. O caso inspirou o levante virtual #SuaTogaNaoMedeMinhaRoupa e provocou um intenso debate nacional sobre as afrontas às prerrogativas da advocacia feminina. A Ordem decretou luto de três dias.

Em nota publicada nas redes sociais, a OAB 62ª Subseção lamentou a morte da advogada.

Nota

“É com grande pesar que a 62ª Subseção Iguaba comunica o falecimento no dia de hoje, vítima da Covid-19, Dra. Rafaela Kostrzepa Jaworski , presidente da OAB Mulher, e Coordenadora da Diretoria Mulher na Região dos Lagos. Dra. Rafaela, grande companheira, amiga fiel, advogada combativa, que não media esforços na defesa do que acreditava. Uma perda inestimável para advocacia. Que o senhor conforte os corações dos familiares e amigos. Nossos corações estão dilacerados.”

Fonte: G1.com