Morre jovem que se acidentou em explosão de embarcação, em Arraial do Cabo

João Paulo, jovem que se acidentou em uma grave explosão de uma embarcação, no último dia (27/04), no Cais da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, faleceu na tarde deste domingo (09). O outro envolvido no acidente continua internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

Segundo informações, no dia do ocorrido, eles estariam fazendo uma limpeza com combustível no motor de uma embarcação, quando houve uma faísca, provocando uma explosão. As vitimas tiveram, pelo menos, 80% do corpo lesionado, com queimaduras de segundo e terceiro grau.