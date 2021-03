Morre o empresário e engenheiro, Antônio Melgaço

O engenheiro mineiro, Antonio Modesto Melgaço Ramos, de 64 anos, empresário e proprietário das empresas Pórtico Engenharia e Green Hotéis, em Cabo Frio, morreu na madrugada desta segunda-feira (01), vítima de COVID-19.

Melgaço estava internado no Hospital Israelita Albert Seibin, no Rio de Janeiro, desde o dia 11 de fevereiro, depois de se sentir mal e ficar quase sem voz no dia 8, em virtude do Coronavírus.

O corpo de Antonio Melgaço será transferido do Rio de Janeiro direto para Belo Horizonte, cidade natal do empresário. Melgaço deixa a esposa Simone e a filha Layla.