Morre o empresário “Zé da Picanha”, vítima da Covid-19

Na manhã deste sábado (12), faleceu o empresário José Martins de Souza, o Zé da Picanha, de 67 anos, vítima da Covid-19. Zé estava internado no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, após ter testado positivo para doença.

Zé da Picanha, além de dono do Restaurante do Zé, no Boulevard Canal, foi presidente da Acia, a Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, e secretário municipal de Industria e Comércio no governo Alair Corrêa.

O Portal JS deseja as mais sinceras condolências para os amigos e familiares neste momento.