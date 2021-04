Morre o enfermeiro Anthony Ferrari, vítima da Covid-19

Morreu na noite deste domingo (18), o enfermeiro Anthony Ferrari Penza, de 45 anos, vítima da Covid-19.

Ferrari ficou internado na UPA do Parque Burle, posteriormente na Unidade de Pacientes Graves do Hospital Otime Cardoso, no Jardim Esperança. Com a piora em seu quadro clínico, foi transferido para Duque de Caxias, em estado grave. Na noite de ontem, não resistiu e veio a óbito.

Anthony viralizou durante a pandemia, com vídeos nas redes sociais, negando a doença, garantindo que vacina matava e causava doenças graves, além de defender o tratamento precoce, com Ivermectina e Cloroquina.

O enfermeiro foi candidato a vereador na última eleição, pelo PSD e obteve 164 votos. Ele foi diretor do Hospital da Criança, no governo Alair Corrêa.