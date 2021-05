O Padre Júlio Veríssimo, da paróquia Imaculada Conceição de Iguaba Grande, faleceu na manhã desta quinta-feira (20), em decorrência de complicações da Covid-19.

Padre Júlio contraiu a doença no inicio do mês e precisou ser internado no dia 8 de maio. Após uma piora, o pároco precisou ser entubado no dia 10. Após 12 dias internado, o padre não resistiu e veio a falecer.

O Jornal de Sábado presta solidariedade aos amigos, familiares e fieis da paroquia iguabense.