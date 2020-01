Morrem gestante e bebê vítimas de acidente na BR-101, em Rio das Ostras

Uma mulher grávida e o bebê de 8 meses, vítimas de um acidente no Km 183,8 da BR-101, na altura de Rio das Ostras, na manhã desta terça-feira, dia 21, morreram no Hospital Público Municipal de Macaé.

O corpo de Angela Ferreira da Costa Ramos, de 34 anos, foi liberado do IML para o sepultamento.

A família da Angela é de Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu.

A Prefeitura de Macaé, responsável pela unidade de saúde, confirmou as mortes, mas não deu informações sobre as causas. Disse ainda que há outras duas vítimas do mesmo acidente internadas. Uma delas está no CTI em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois carros de passeio se chocaram de frente na rodovia. As causas do acidente não foram reveladas.