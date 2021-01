Faleceu nesta terça-feira, dia 13, Geraldo Araújo, motorista de ambulância em Cabo Frio. Geraldo foi vítima do COVID-19.



Amigos, que trabalharam com ele na UPA de Cabo Frio, estão consternados com a notícia. De acordo com amigos, ele estava sempre de bom humor e com disposição em todos os plantões.



Geraldo estava desde o dia 26 de dezembro lutando contra a doença.