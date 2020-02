No final da manhã desta quinta-feira, dia 06, um motorista perdeu o controle do veículo na Av. Ministro Salgado Filho, no Bairro do Boqueirão, em Saquarema e entrou na faixa de areia.

Segundo moradores, o motorista do carro estava passando pela Avenida quando perdeu a direção, entrou na faixa de areia e acabou atingindo um senhor que estava sentado olhando o mar.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O Corpo de Bombeiros já chegou ao local.

Fonte: Saquarema da Depressão