MP solicita que Mirinho Braga devolva mais de R$700 mil aos cofres públicos

O Ministério Público Federal quer que o ex-prefeito de Buzios, Delmires de Oliveira Braga, o Mirinho Braga, atual Secretário Adjunto de Planejamento e Estratégias das Relações Institucionais de Cabo Frio, devolva aos cofres públicos pouco mais de R$767 mil.

O ex-prefeito é acusado de irregularidades na aplicação das verbas federais do Programa “Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã”, entre os anos de 2010 e 2012, no município buziano.

Além da possível irregularidade na contratação da empresa, as turmas foram distribuídas com vagas diferentes do previsto. As metas de jovens qualificados pelo programa e inseridos no mercado de trabalho, também não foram cumpridas, o que faz com que o valor excedente tenha que ser devolvido.

Fonte: Cléber Lopez – Jornalismo Rádio Litoral