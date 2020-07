Mundial de Surf retornará a Saquarema em 2021

A WSL (World Surf League) divulgou na manhã desta sexta-feira, 17, o cancelamento da temporada 2020 do Championship Tour (CT). A medida foi tomada por conta do avanço da pandemia do Coronavírus no mundo. Além do cancelamento, a WSL já divulgou a programação do CT de 2021 e Saquarema permanece como a única cidade da América Latina a receber uma etapa do mundial.

De acordo com o calendário divulgado, a etapa 2021 tem início previsto para novembro de 2020, no Havaí, caso haja liberação das autoridades médicas e sanitárias do local. A organização do Mundial afirma que todos os eventos estão sujeitos a alterações conforme as atualizações do COVID-19.

Desta forma, o calendário previamente estabelecido é o seguinte:

Shiseido Maui Pro presented by Roxy, Maui, Havaí: 25 de novembro a 6 de dezembro de 2020

Billabong Pipeline Masters, Oahu, Havaí: 8 a 20 de dezembro de 2020

MEO Pro Portugal, Peniche, Portugal: 18 a 28 de fevereiro de 2021

Corona Open Gold Coast presented by Billabong, Queensland, Austrália: 18 a 28 de março de 2021

Rip Curl Pro Bells Beach, Victoria, Austrália: 1 a 11 de abril de 2021

Margaret River Pro – West Australia, Austrália: 16 a 26 de abril de 2021

Oi Rio Pro presented by Corona: Saquarema: 20 a 29 de maio de 2021

Surf Ranch Pro, Califórnia, EUA: 10 a 13 de junho de 2021

Quiksilver Pro G-Land, Indonésia: 20 a 29 de junho de 2021

Corona Open J-Bay, África do Sul: 7 a 19 de julho de 2021

Outerknown Tahiti Pro: Teahupo’o, Tahiti: 26 de agosto a 6 de setembro de 2021

The WSL Finals (local a ser definido) 8 a 16 de setembro de 2021

Os ajustes no CT de 2021 começam pela inédita WSL Finals, provocando algumas mudanças de praias no calendário. Devido não ser a época ideal de ondas, o Championship Tour não terá mais o evento da França. No entanto, a WSL em parceria com a Quiksilver e a ROXY, está comprometida com a região e tem esperanças em promover um importante evento do Challenger Series em Hossegor em 2021.

Em Saquarema, a etapa do Mundial de Surf vem promovendo grandes transformações na cidade. O município entrou na rota do turismo internacional, o que se reflete em geração de emprego e renda durante todo o ano. Durante os quatro dias de disputa no ano de 2019, milhares de moradores e turistas lotaram as praias de Itaúna e Barrinha com médias de 30 mil torcedores por dia nas areias (e pico de 40 mil no sábado). Grandes números também foram alcançados no ramo de Turismo e Hotelaria da cidade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, com o Convention Visitors & Bureau, 100% das vagas na rede hoteleira foram preenchidas. O setor de comércio e serviços também sentiu o incremento nas vendas, chegando a registrar o dobro de vendas em relação à etapa do ano passado.

A etapa do Mundial de Surf em Saquarema é realizada pela WSL e conta com apoio da Prefeitura de Saquarema.