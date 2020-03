Museu de Cabo Frio divulga programação de março

O Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart) realiza em março a tradicional representação da Via Sacra, que é o caminho percorrido por Jesus até à cruz. A próxima ação acontece na sexta-feira (13), às 20h, com ponto de encontro em frente ao museu e, na sequência, subida para o Morro de Nossa Senhora da Guia.

As representações da Via Sacra acontecem ainda nos dias 20 e 27 de março, bem como no dia 02 de abril. A organização da iniciativa é da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. No sábado, dia 21, acontece o piquenique festivo “Flores Literárias” em celebração aos quatro anos do grupo de mesmo nome e que contará com sarau e dinâmicas. Na quarta, dia 25, é a vez do Mães no Mart – Clube de Mães, a partir das 16h.

O clássico “Música no Convento” recebe o Grupo Vivace, na quinta-feira, dia 26, às 19h, e na terça, dia 31, acontece o “Conversando sobre a História de Cabo Frio” com pesquisadores e demais pessoas interessadas na história da cidade. A programação encerra com os ensaios do Coral Despertar, que tem a regência do maestro Francisco Silgueiro, às terças e sextas, às 15h e 10h, respectivamente.

As atividades da programação são gratuitas e o Mart está localizado no Largo de Santo Antônio, Centro, Cabo Frio. O horário de funcionamento é das 10h às 17h, às terças-feiras; e das 14h às 18h aos sábados e feriados.