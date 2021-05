Mutirão da segunda dose da Coronavac será quarta em Tamoios

O município de Cabo Frio segue com aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac do público pendente. Em função da alta demanda identificada no agendamento para segunda dose deste imunizante em Tamoios será realizado um mutirão na próxima quarta-feira (26).

A imunização acontecerá, das 10h às 16h, no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Tamoios. Devido à quantidade de doses, haverá distribuição de senhas no local até o fim do estoque disponível somente para morador que recebeu a primeira dose em Tamoios.

O morador que estiver no período para aplicação da segunda dose da Coronavac e não conseguir senha de atendimento, deverá aguardar a próxima remessa a ser enviada pelo Ministério da Saúde e distribuída pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ser morador de Cabo Frio e ter feito a vacinação da primeira dose no município. No ato da vacinação deverá apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.

O Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira está localizado na Rua Marimbá, s/n, bairro Santo Antônio, em Tamoios.