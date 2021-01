Mutirão de limpeza é realizado no Manoel Corrêa, em Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio iniciou a agenda desta terça, dia 05, percorrendo as ruas do Manoel Corrêa, onde equipes da Comsercaf iniciaram um grande mutirão de limpeza.

O prefeito percorreu as ruas, ouviu moradores e deu instruções aos funcionários. Desde às 7h, serviços de varrição, capina, retirada de lixo, entulho, limpeza de bueiros, fossas e galerias estão sendo realizados em toda a comunidade.

O prefeito destacou que essa ação será realizada em todos os bairros de Cabo Frio, tanto no primeiro distrito como em Tamoios. De acordo com ele, para a limpeza de ralos e galerias, será feita uma ação conjunta entre as secretarias de Obras e Saneamento com a Comsercaf. O presidente da Comsercaf, Jefferson Vidal, acompanhou o prefeito na caminhada pelo Manoel Corrêa e destacou que as equipes da autarquia estão trabalhando em vários bairros.