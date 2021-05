Mutirão para segunda dose da CoronaVac será hoje no bairro Vila Nova, em Cabo Frio

Mais um mutirão de aplicação da segunda dose da CoronaVac será realizado em Cabo Frio, nesta segunda-feira (31), das 10h às 16h, desta vez na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Vila Nova, que fica na Rua José Paes de Abreu, nº 510.

Devido à quantidade de doses disponíveis, haverá distribuição de senhas no local até o fim do estoque disponível. O morador que estiver dentro do prazo da segunda dose da CoronaVac e não conseguir senha de atendimento deverá aguardar a chegada da próxima remessa enviada pelo Ministério da Saúde e distribuída pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Para receber a segunda dose, o cidadão necessariamente precisa ter realizado a primeira aplicação em Cabo Frio e deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.

Já para os moradores do segundo distrito, a vacinação segue por meio de agendamento. Quem estiver dentro do prazo da segunda dose da Coronavac deve agendar a vacinação na Unidade de Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próxima na terça (1) e quarta-feira (2), de 9h às 16h, e sexta-feira (4), de 9h às 12h.

Para o agendamento o cidadão deve informar nome, e-mail, duas opções de número de telefone para contato e a data do aprazamento da vacina descrita no cartão. A equipe de imunização irá entrar em contato com cada pessoa agendada para informar hora e local.