Nadador de Cabo Frio conquista três medalhas de bronze na Surdolimpíada Nacional 2021

O nadador cabo-friense Hugo Vilela Alves de Souza, de 35 anos, conquistou três medalhas de bronze na Surdolimpíada Nacional 2021, realizada entre os dias 4 e 7 de dezembro, em São José dos Campos (SP).

O evento ocorreu por meio de uma parceria entre o Governo Federal e a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos (CBDS), reunindo cerca de 740 atletas e 60 profissionais de apoio, com 15 modalidades em disputa.

Hugo é nascido e criado em Cabo Frio e disputou quatro provas na competição, de 50m e 100m na modalidade peito, e 50m e 100m na categoria livre. Ele foi convocado para fazer parte da Seleção Brasileira de Natação, para a disputa do mundial.

Além disso, Hugo contou que disputou, no dia 11 de dezembro, o triathlon na etapa mundial do Xterra, em Búzios, e também duas provas Beach Beathlon no dia 12. Segundo ele, as provas servem como fonte de experiência.