”Natal no Morubá”, em Cabo Frio, tem distribuição de presentes e cestas básicas

A comunidade do Morubá, em Cabo Frio, participou de ação social, na tarde desta terça-feira (21), realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e da Coordenadoria Geral de Desenvolvimento Humano. O “Natal do Morubá” foi realizado no campo da comunidade, e contou com a distribuição de cestas básicas para 51 famílias, e distribuição de presentes para 73 crianças.

A confraternização contou ainda com distribuição de cachorro-quente, pipoca, picolé, bolo e refrigerante. A ação aconteceu em parceria com a Igreja Metodista do Braga, Igreja Batista do Braga, Igreja Católica de Cabo Frio, Associação de Moradores do Bairro Morubá e Projeto Moça Bonita.

Além das cestas básicas e brinquedos, também teve atividades recreativas, e aplicação de flúor, corte de cabelo masculino e feminino, serviço de manicure, aferição de pressão, medição de glicose e orientações sobre atendimento médico na Clínica da Família.

Para o coordenador geral de Desenvolvimento Humano, Neemias Santos Lima, ações como essa são importantes para levar serviços sociais e acolhimento para as comunidades.

“Foi um evento cuja expectativa foi além da esperada, uma verdadeira festa para a comunidade. Como era bom ver o sorriso das crianças com as brincadeiras e os brinquedos”, disse o pastor Neemias Lima.