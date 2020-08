NOTA DE ESCLARECIMENTO

Eu, Thiago da Cunha Victer, inscrito no CPF 097.633.117-99, presidente da ONG Transparência, e diretoria da ONG Transparência Arraial, inscrito no CNPJ 15.442.652/0001-53, estabelecida na Avenida da Liberdade, 01, Praia Grande – Arraial do Cabo/RJ, comunicamos que foi realizada no dia 15/06/2020, a ATA de dissolução para sua extinção.