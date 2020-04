Nova distribuição de cestas básicas através do cadastro social em Búzios

Nesta segunda-feira, dia 20, a Prefeitura de Búzios continuará a distribuição de cestas básicas, para outros moradores do município que ainda não foram contemplados. Através do Cadastro Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, foram selecionadas as famílias que estão passando por dificuldades e têm renda inferior a R$1.000,00 mensais.

A lista com mais de 3.000 beneficiados foi publicada no sábado (18/04) e pode ser consultada através deste link: https://buzios.rj.gov.br/nova-lista-de-inscritos-no-cadastro-social-que-poderao-receber-a-cesta-basica/

As pessoas cujo nome se encontra na lista, devem se apresentar no local e horário indicados, levando um documento com foto e um comprovante de residência. Pessoas do grupo de risco ou com dificuldades de locomoção podem enviar um terceiro para buscar sua cesta, desde que apresente um documento com foto e um comprovante de residência do contemplado.

A cesta básica da prefeitura é composta de 40 itens (22 produtos diferentes) e pesa mais de 25 kg. É recomendado levar um carrinho de feira para buscá-la.

Para se inscrever no cadastro social, clique neste link: https://forms.gle/TEpQnNKDq2XFdC8UA