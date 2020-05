Nova etapa de vacinação contra a Influenza começa nesta segunda em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio divulga, nesta segunda-feira (18), nova etapa de vacinação contra a Influenza. Desta vez os públicos-alvo são adultos entre 55 e 59 anos e professores da rede pública e privada de ensino. Ao todo, 28 postos oferecerão as doses respeitando as recomendações de distanciamento social durante a pandemia. A vacinação segue até 05 de junho.

As pessoas pertencentes ao novo grupo de vacinados poderão se dirigir ao Centro de Saúde Oswaldo Cruz, ESF Praia do Siqueira, Hospital Dia (localizado na Rua Expedicionários da Pátria, bairro São Cristóvão) e aos postos de Saúde dos bairros Araçá, Boca do Mato, Angelim, Botafogo, Cajueiro, Caminho de Búzios, Gamboa, Guarani, Jacaré, Jardim Caiçara, Jardim Náutilus, Manoel Correa, Maria Joaquina, Monte Alegre, Nova Califórnia, Parque Burle, Samburá, Santo Antônio, São Jacinto, Unamar, Vila do Ar, Vila do Sol, Vila Nova e Tangará.

Na primeira etapa desta terceira fase foram vacinadas crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. Esse grupo e os demais que por algum motivo não conseguiram receber as doses continuarão sendo atendidos até o final da campanha nos postos mencionados.

O uso da máscara é obrigatório no ato da vacinação e que é recomendável a utilização de álcool em gel.