Nova Feira do Livro de Cabo Frio retorna à Praça Porto Rocha

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio voltou à Praça Porto Rocha, no Centro da cidade. A estrutura está montada no local desde a última sexta-feira (15) e permanecerá todos os dias, das 8h às 20h, até o final do mês de novembro, proporcionando à população a possibilidade de adquirir exemplares de clássicos da literatura e de diversos outros segmentos infantis e adultos.

Realizada pela Emergir Livros com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, o público pode encontrar publicações dos segmentos infantil, infanto-juvenil, literatura brasileira, romance, ficção, biografia, saúde, culinária, entre outros, com preços a partir de R$ 2. No momento da compra, os visitantes podem realizar o pagamento em dinheiro e cartões de crédito e débito.

A Nova Feira do Livro de Cabo Frio faz parte do Circuito Literário da Costa do Sol e já passou por outros locais da cidade. O roteiro teve início na Praça Porto Rocha, em maio. No mês seguinte passou pela Praça do Jardim Esperança, e depois chegou a Tamoios, no bairro Santo Antônio, onde ficou por dois meses, a pedido dos próprios moradores do distrito. No último mês a estrutura esteve na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão.

A Emergir Livros está no mercado nacional de feiras literárias há mais de 18 anos e já passou da marca de 1.700 eventos realizados. A empresa foi a maior expositora da última Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, utilizando mais de 600 metros quadrados do espaço físico do evento. A Emergir deve marcar presença na próxima Bienal que acontece no Rio de Janeiro em dezembro.