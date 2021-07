A estrutura de travessia da nova passarela de São Pedro da Aldeia, na RJ-106, já está içada. O procedimento foi realizado com sucesso e concluído antes do horário previsto para o término.

A ação foi acompanhada pelo prefeito Fábio do Pastel e por representantes do Departamento de Estrada e Rodagem (DER-RJ). Os trabalhos tiveram, ainda, o apoio da Guarda Municipal, que garantiu o ordenamento do trânsito no local.