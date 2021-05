Novo calendário de vacinação contra o COVID-19 em Cabo Frio

Confira o novo calendário de vacinação contra a Covid-19. De 05 a 07 de maio, a primeira dose será aplicada nos seguintes grupos:

📌 idosos de 61 e 60 anos;

📌grávidas e puérperas com comorbidades de 18 a 59 anos;

📌pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos;

📌mulheres de 59 anos com comorbidades (deficientes permanentes graves, cadastradas no BPC, paciente renal crônico);

Além disso, haverá a repescagem para a faixa etária de 60 a 69 anos, para profissionais de saúde previamente agendados e a aplicação da segunda dose para quem está dentro do prazo.

Não deixe de conferir todos os locais de vacinação dos primeiro e segundo distritos, que funcionarão das 9h às 16h, além dos sistemas drive-thru, que aplicarão apenas a primeira dose das 10h às 16h. Fique atento também à documentação obrigatória de cada grupo a ser vacinado.

Obtenha mais informações sobre os locais, horários e grupos prioritários nas imagens abaixo: