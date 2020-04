Novo hospital de referência ao combate do Coronavírus de Cabo Frio já recebeu os primeiros pacientes

O hospital referência no atendimento combate ao Covid-19 em Cabo Frio, Unilagos, recebeu nesta quinta feira (16) os dois primeiro pacientes. Eles são moradores do munícipio e estão com suspeita de coronavírus. Um homem de 59 anos, cujo primeiro atendimento aconteceu na Upa de Parque Burle e uma mulher de 87 anos encaminhada do Hospital de Tamoios, foram transferidos para a unidade.

Os pacientes estão entubados na UTI e são acompanhados pela equipe médica da unidade . Os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde estão sendo atendidos assim como todas as exigências com relação ao procedimento junto aos servidores, respeitando o rodízio de confinamento.

Os pacientes não recebem visitas para segurança de seus familiares. Todas as informações sobre o estado de saúde deles são passadas por telefone pela Assistência Social assim como também é realizado o acolhimento da família.