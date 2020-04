Novo hospital em Cabo Frio atenderá exclusivamente pacientes de COVID-19

A Prefeitura de Cabo Frio disponibilizou para a população um hospital exclusivo para atender pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (COVID-19). A unidade possui 21 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) e respiradores.

O local é o antigo Hospital Unilagos, localizado no bairro Jardim Flamboyant, e terá 240 profissionais que receberão os pacientes encaminhados das outras unidades saúde, ou seja, o novo espaço não está aberto para atendimento ao público. Essa medida garante segurança da população e dos pacientes que receberão o tratamento.

“Importante esclarecer que o hospital não está aberto ao público para atendimento ambulatorial e emergencial. A unidade hospitalar é de exclusivo atendimento à pacientes diagnosticados com o coronavírus. O local tem toda estrutura necessária para atendê-los em estado crítico e grave”, explica o diretor médico Dr. Marco Couto.

As equipes das unidades de saúde que estão com atendimento restrito, para evitar aglomerações, serão remanejadas para este novo espaço.

“Estamos antecipando mais uma vez a infraestrutura de saúde, além de reforçar medidas para evitar aglomeração de pessoas e garantir o atendimento da população cabo-friense, em caso de necessidade”, disse o prefeito, Dr. Adriano Moreno.

Canal de Comunicação da Prefeitura informa população sobre o coronavírus

Integrando o pacote de medidas do governo municipal para conter a disseminação da doença, a Prefeitura disponibilizou atendimento telefônico gratuito para informações sobre o coronavírus. O serviço funciona todos os dias, 24 horas, no número 0800 022 1160 e tem como objetivo servir também como base de apoio a população para esclarecimento de dúvidas sobre a COVID-19.

Isolamento social é necessário

A Prefeitura de Cabo Frio ressalta a necessidade de que os cidadãos fiquem em suas casas, evitando a aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus. Como medida preventiva visando a saúde a população cabo-friense, o prefeito Dr. Adriano Moreno regulamentou ações de enfrentamento ao COVID-19 previstas nos decretos nº 6.202, de 13 de março de 2020; nº 6.205, de 16 de março de 2020; nº 6.210, de 19 de março de 2020; nº 6.211, de 19 de março de 2020, nº 6.214, de 20 de março de 2020 e nº 6.216, de 23 de março de 2020, válidas até o dia 20 de abril de 2020 podendo ser prorrogadas ou ampliadas, de acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de saúde. Os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Além disso, hábitos simples de higiene são as melhores formas de prevenção da doença, como lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir; não compartilhar objetos pessoais; e manter os ambientes ventilados de acordo com orientações do Ministério da Saúde.