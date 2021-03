Novo polo de vacinação contra o COVID-19 em Cabo Frio a partir de sexta

A campanha de vacinação em Cabo Frio está sendo ampliada e, a partir desta sexta-feira (12), vai oferecer mais uma unidade para a vacinação contra a Covid-19: a Escola Municipal Robinson Azevedo, no bairro Parque Burle. A medida tem como objetivo a descentralização da imunização conforme o avanço da campanha.

No 1º distrito, os locais de imunização serão o Centro Municipal de Reabilitação, no Portinho (drive-thru); Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara (polo); CIEP Hermes Barcelos, no Jardim Esperança (polo); Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo, no Parque Burle (polo). Já no 2º distrito, os locais serão o PAM de Santo Antônio (drive-thru) e o Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Aquárius (polo).

As informações sobre a vacinação contra o coronavírus no município podem ser solicitadas gratuitamente pelo atendimento telefônico através do número 0800 022 1160, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, ou pelo WhatsApp (22) 99782-0945 (disponível somente por mensagem de texto). A população também tem acesso ao conteúdo atualizado sobre a Covid-19 no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio (www.cabofrio.rj.gov.br) e no site da Secretaria de Saúde (saude.cabofrio.rj.gov.br).