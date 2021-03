Novos projetos serão desenvolvidos para o Esporte e Lazer em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, além de traçar novas metas para o desenvolvimento do turismo na cidade, também projeta importantes ações nas áreas esportivas e de lazer.

Na última quinta-feira (25/02), a equipe da unidade foi recebida pelo Subsecretário de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, Rogério Pimenta.

No encontro foram discutidos diversos projetos para fomentar o lazer e o esporte em Saquarema, através do apoio do governo estadual. Além do subsecretário, participaram da reunião o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael da Costa Castro e o Diretor de Ações para a Juventude de Saquarema, Marcel Chagas.