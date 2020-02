O baile Forró do Forte terá a presença do Bloco Dicabo a Rabo nesta quarta

Os alunos frequentadores das aulas de forró na Praça da Cidadania tem um encontro para colocar o aprendizado em prática. O bloco diCabo a Rabo vai animar o encontro nesta quarta-feira (12) a partir das 20h30.

A aula acontece toda terça-feira, no entanto, por causa do mau tempo, foram canceladas nesta semana. O evento conta com contribuição colaborativa que será revertida para os artistas. Em caso de chuva, o local de realização poderá sofrer alterações, ocorrendo no Espaço Torres do Cabo, que é coberto.

O projeto está arrecadando doações para as vítimas de Minas Gerias que perderam tudo no início de fevereiro. A campanha segue até a próxima semana.

“Essa interação que é importante e que deve ser perpetuada. Trazer quem é da terra para tocar e ainda movimentar a Praça da Cidadania. O forró tem essa característica, de agregar pessoas e é assim que gostamos de trabalhar”, comentou Marina Malta, produtora dos eventos.