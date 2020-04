O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Búzios

Dois assuntos lideram as rodas de bate-papo. O primeiro, seria a festa do último sábado em uma mansão com políticos e PMs e segundo a ida do vereador Miguel Pereira, para os braços do pré candidato a prefeito Alexandre Martins. A festa deixou o executivo bastante incomodado. A ida do vereador também porque ele foi e levou o PL.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Wanderson Cardoso de Brito, falou ao Jornal de Sábado que Deivinho Cardoso, seu irmão e pré candidato a prefeito, está fechando uma nomita em parceria, com pré candidato a prefeito Marcelo Magno. Segundo Andinho, não tem acordo para vice e os dois grupos querem valorizar os candidatos a vereador e chapa principal. Nos bastidores, rola que Tê e Tom teriam pedido umas vagas para seus aliados.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho, que teve alta hospitalar nesta segunda-feira (30), já está trabalhando em casa. O prefeito usou as redes sociais para agradecer as orações dos munícipes.

Araruama

O Boletim atualizado do Coronavírus em Araruama da terça-feira (31) deu conta que nenhum caso foi confirmado. Dez descartados, 3 internados, 15 em análise, 15 suspeitos e zero óbitos. Que continue assim!

Cabo Frio

O município de Cabo Frio, assim como vários municípios, foi contemplado com uma ambulância pelo governo do estado. Segundo o prefeito Adriano Moreno, o veículo vai ser usado na transferência de infectados pelo coronavírus.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande está montando um Centro de Apoio para receber os infectados pelo coronavírus. No momento, Iguaba tem 1 caso confirmado, 6 casos em análise e 5 casos foram descartados.