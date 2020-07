O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Cabo Frio

O Ministério Público quer que a prefeitura de Cabo Frio coloque em funcionamento todos os leitos convencionais e de UTI do Unilagos e do Hospital Santa Izabel destinados a pacientes com quadro grave de COVID-19.

O MP constatou que dos 19 leitos de UTI e 22 leitos de enfermaria, contratados para o UNILAGOS, apenas 9 de UTI e 10 de enfermaria estão em funcionamento.

O MP quer saber ainda qual o papel do Santa Izabel no atendimento à população, considerando o repasse de mais de dois milhões e meio de reias do município para a unidade a título de auxílio emergencial para o combate ao COVID-19.

São Pedro da Aldeia

Edmilson Bitencourt confirmou sondagem do grupo político do prefeito, Cláudio Chumbinho, para uma possível pré candidatura a vice na chapa de Dr.Stefano Leite. Evidente que Edmilson Bitencourt faz parte de uma lista de nomes, mas tem gente falando no canhão da fofoca, que ele tem a preferência de alguns colaboradores do governo.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, deve flexibilizar as medidas contra a propagação do novo coronavírus no fim de semana com a abertura gradativa do comércio. A cidade vai adotar o sistema de bandeira de cores e iniciar a flexibilização, a exemplo e Cabo Frio, pela bandeira laranja que permite a retomada gradativa das atividades internas. A cidade seguirá fechada para o turismo. As medidas de flexibilização vão levar em conta o número de vagas, internações, casos confirmados e mortes e precisarão da aprovação do Ministério Público. Após a aprovação, um novo decreto de flexibilização será divulgado.



Araruama

As escolas da rede pública e particular de ensino de Araruama, assim como as universidades e as creches do município continuarão fechadas até 30 de julho.

A determinação está no novo decreto assinado, ontem, contra a propagação do novo coronavírus no município, pela prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho. O decreto também proíbe a abertura de bares, quiosques e academias. A realização de eventos públicos continua suspensa, assim como a frequência as praias e lagoa. O decreto mantém a exigência do uso de máscara pela população e de adoção de medidas de prevenção no comércio autorizado a abrir.



Iguaba Grande

De olho na eleição deste ano o prefeito, Vantoil Martins, que completou um ano à frente da prefeitura Iguabense, não tem saído das ruas. Segundo assessores, Vantoil visita obras e moradores contantemente. O moço não para.

Búzios

O ex-vereador Lorram Silveira causou preocupação ao não aparecer em uma reunião do pré, Joãozinho Carrilho, mas já ligou e disse não vai faltar a próxima. Lorram é segundo, Joãozinho é peça importante na corrida rumo a prefeitura. Tá valorizado!