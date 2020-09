O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, voltou a flexibilizar as medidas de combate ao coronavírus no município. Em novo decreto, assinado ontem, ele liberou a volta parcial do passeio náutico, mergulho, pesca esportiva e os passeios de quadriciclo e buggy. A medida estabelece o limite de até 50% da capacidade máxima de passageiros. O acesso por meio de trilhas turísticas às Prainhas do Pontal do Atalaia e à Praia do Forno permanece proibido.

Búzios

Um projeto de lei, do prefeito André Granado, que pedia autorização para usar dinheiro destinado ao combate a COVID 19, para contratação e compra de material de consumo foi rejeitado pela Câmara. Os recursos, no valor de pouco mais 1 milhão e cem mil reais, são oriundos dos repasses do Governo Federal. O Projeto foi reprovado por 4 votos a 2.

Votaram contrário ao projeto Miguel Pereira, Gladys Nunes, Dom e Cacalho. Os favoráveis foram Josué Pereira e Dida Gabarito. A presidente Joice Costa não vota, exceto para desempate.

Cabo Frio

O pedido de demissão de Iranildo Campos foi comemorado com rojões por servidores da saúde em frente a secretaria, no bairro de Sâo Cristóvão, logo depois do anúncio. A Servidora Daday Olegário Porto justificou a comemoração numa rede social. Ela disse ter soltado o rojão por não aguentar mais o descaso com a saúde, a falta de respeito e a covardia com os servidores.

O presidente do SINDSAÚDE, Gelcimar Almeida, o Mazinho, preferiu a cautela. Ele estranhou que o novos secretário, Márcio Alpacino, tenha sido anunciado e empossado pelo próprio Iranildo.

Araruama

A atual prefeita, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, foi escolhida por cinco partidos para disputar a reeleição na eleição de novembro. O nome da pré-vice também foi escolhido duramente a convenção: será a professora e adminitradora de empresas, Raiana Alcebíades. A coligação, que depende de homologação do TRE, denominada como “Araruama no Rumo Certo” reuniu os partidos, Progressista, Partido Social Cristão, Anvante, Democratas e Cidadania.

Iguaba Grande

A convenção dos Cidadania, PL, DEM e MDB, sacramentou os nomes do atual prefeito Vantoil Martins e Alexandre da Farmácia para concorrem as eleições municipais de novembro. Para alguns do grupo de Vantoil, no MDB, só tem “peso pesado” para vereador. A coligação tem o nome de “Iguaba Crescendo”.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia, que o vereador Naldinho Linhares, não anda na satisfeito com o pré-candidato a vereador Babau. O motivo seria o “assédio” aos eleitores do vereador Naldinho.cSegundo os fofoqueiros do Canhão, não é uma boa idéia convidá-los para mesma festa. Babau magoou Naldinho.