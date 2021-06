O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 02

Arraial do Cabo

O delegado Daniel Bandeira, que era titular da secretaria de Segurança Pública cabista, pediu exoneração do cargo na tarde desta terça-feira (01). O que se sabe é que o último episódio ocorrido no município, por conta da morte de um motoboy, resultou em protestos no centro da cidade e teria fragilizado o ex-secretário. Falam também que o Prefeito Marcelo Magno não andava muito satisfeito com desempenho do mesmo na pasta. Notícias dão conta de que para a vaga deve entrar o policial civil Massoti e para sub, Leandro do Bope, ex-candidato a prefeito de Búzios.

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Léo Mendes, criticou duramente os colegas que faltaram a sessão da Câmara ontem, impedindo pela segunda semana consecutiva a realização de sessão por falta de quórum. Apenas 5 dos 17 vereadores estiveram presentes. Léo lembrou que existem discussões e votações importantes para a cidade que estão paralisadas, inclusive requerimento dele solicitando os extratos das contas bancárias do município. O vereador se disse decepcionado, ressaltou que entende o momento difícil devido a pandemia, disse que a pandemia era uma realidade na campanha eleitoral e não impediu ninguém de ir às ruas pedir votos.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito Cláudio Chumbinho deu entrada na Justiça pedindo a anulação de atos administrativos legislativos da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, referentes ao julgamento das contas do exercício financeiro de 2017, quando era prefeito. No pedido, Chumbinho alega existência de nulidades insanáveis no procedimento. Porém, o julgador indeferiu o pedido e o ex-prefeito não logrou êxito.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política iguabense, que o vereador Balliester Werneck teria descumprido um trato político com o grupo do prefeito Vantoil Martins, que seria convocar a eleição da mesa diretora para o segundo biênio da Câmara até o dia 30 de maio, fato que não ocorreu. Os fofoqueiros de plantão andam falando em alto e bom som que Balliester “roeu a corda”. E agora?

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho tem vividos bons momentos a frente da prefeitura de Araurama. Hoje (02), o município foi o primeiro da região a retornar a vacinação por ordem de idade. Pessoas de 56 anos, nascidos de julho a dezembro, podem se vacinar ou na Praça Menino João Hélio ou na Subprefeitura de São Vicente, de 9h às 16h. Na sexta-feira serão vacinados as pessoas com 55 anos – nascidos de janeiro a junho – na parte da manhã e as nascidas de julho a dezembro no período da tarde. É preciso apresentar identidade, comprovante de residência e CPF.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios reprovaram, por 3 votos a 2, o Projeto de Lei que pretendia estabelecer até o quinto dia útil de cada mês o prazo para o pagamento da ajuda de custo aos universitários. A proposta – de autoria do vereador Raphael Braga – foi derrubada com voto de desempate do presidente Rafael Aguiar. Ele argumentou que a data de pagamento da ajuda de custo é uma prerrogativa do Poder Executivo.