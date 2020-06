O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Búzios

A vereadora Gladys de Búzios anda perdendo o sono, literalmente, por causa de sua situação jurídica visando a eleição deste ano. A moça não teria feito a prestação de contas da campanha para deputada e, pelo visto, pode da ruim. Segundo o advogado Dr. Vilmar Pereira, que à assiste a decisão, era um risco previsto.

Cabo Frio

Além da crise da pandemia do novo coronavírus, o município de Cabo Frio vive a crise de gestão. Aposentados e pensionistas do IBASCAF estão a dois meses sem receber, servidores da Educação na penúria, cidade cheia de buracos, lixo para todos os lados e saúde falida. O que não falta é problema na capital da Região dos Lagos. Triste situação de uma das cidades mais ricas da Região dos Lagos.

Arraial do Cabo

Uma notícia falsa nas redes sociais movimentou os bastidores da política de Arraial nesta quarta-feira (03). A vítima foi o prefeito Renatinho Vianna, que deu entrevista para o programa Bom Dia Litoral, nesta manhã. O prefeito, que ficou emocionado, falou que sabe de onde vem os ataques e foi incisivo ao dizer que possíveis envolvidos podem ser indivíduos com mandatos no município. É bom lembrar que Fake News é crime muito grave.

Araruama

A prefeitura de Araruama entregou aos moradores mais uma obra e desta vez a contemplada foi Iguabinha. Durante a entrega a prefeita Lívia de Chiquinho, disse que era a nona creche que ela inaugurava no município. Os pais agradecem.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Cláudio Chumbinho esteve reunido com o pré candidato à prefeitura de São Pedro da Aldeia, Dr. Stefano Leite. Durante o encontro, Cláudio Chumbinho disse para Stefano que chegou a hora da verdade, ou seja, este ano vai ter eleição. Na verdade, foi um recado para o pré candidato.

Iguaba Grande

Rola na boca maldita de Iguaba Grande que os quatro vereadores de mandato que fazem parte do MDB estão preocupados com as candidaturas dos “calouros ” Jr.Bombeiro e Renatinho da Saúde. Dizem que os preocupados são Alan Rodrigues e Marcelo Costa, que votaram contra as contas da ex-prefeita Grasiella Magalhães,que não vai deixar “barato ” o assunto. A moça vai enviar “mísseis ” da fazenda para a dupla. É o que rola na cidade.