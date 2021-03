O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 03

Cabo Frio

O presidente da Comsercaf, o ex-vereador Jefferson Vidal, esteve no Programa Bom Dia Litoral – com Ademilton Ferreira, Ricardo Sanchez e Bernardo Ariston, na manhã desta quarta-feira (03), falando das condições em que encontrou a autarquia. Segundo Vidal, que elogiou as atitudes do prefeito José Bonifácio, querem “salgar o seu pirão”. Jefferson não citou o nome do possível adversário no atual governo.

Búzios

A Câmara de Búzios vai mesmo antecipar a eleição da mesa diretora. Os vereadores votaram em primeiro turno, na sessão de ontem (02), a alteração na lei orgânica. Como a matéria é de dois turnos, após uma nova votação, a Câmara deverá realizar a eleição entre 15º de abril e 1º de maio. Oito vereadores votaram a favor. O único candidato a presidência da casa deve ser Lorran Silveira.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu em seu gabinete a visita do presidente da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio), Tiago Mohamed. O encontro aconteceu nesta terça-feira (2), e contou com a presença de Vladimir Paschoal de Macedo, membro do Conselho Diretor da Agência. Durante o encontro foram abordadas medidas para ampliação da rede de distribuição de água para os distritos. Um sonho de muitos cabistas.

Araruama

O Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama continua na queda de braço com a prefeitura, mas ao que parece, não está vencendo o jogo. A prefeita prometeu cortar o ponto dos grevistas e cortou. Pelo visto, essa “briga” não vai ter fim tão cedo.

Iguaba Grande

Estilo Nova Friburgo? O prefeito Vantoil Martins quer fomentar a gastronomia com vagões restaurantes no município. Agora Vantoil revelou que uma empresa pode construir um teleférico, no Morro da Caixa D’água, no bairro Pedreira. Se conseguir vai ser um “gol de placa”. Que venha o teleférico.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel esteve em Brasília, na última semana, em busca de recursos para o munícipio aldeense. Em sua comitiva estava Felipe Macedo, que segundo os fofoqueiros de plantão, seria o motorista do prefeito. No canhão da fofoca, com tom de humor, os fofoqueiros andam falando que Felipe queria pilotar o avião, mas o prefeito disse: “Continue sendo um bom motorista”. Coisas do canhão.