O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 05

Cabo Frio

A assinatura que faltava para a instalação da CPI da COVID, pela Câmara de Cabo Frio, foi dada ontem pelo vereador Miguel Alencar, integrante da base aliada do prefeito José Bonifácio e ex-secretario no Governo Adriano Moreno. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar possíveis irregularidades nos gastos da saúde no município, desde o início da pandemia. As investigações vão abranger os governo de Adriano e Zé Bonifácio. Na CPI da COVID, proposta pelo vereador Roberto de Jesus, além da assinatura de Miguel, também conta com as dos seguintes vereadores: Carol Midori, Alexandra Codeço, Adeir Novaes e Léo Mendes.

Búzios

A desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, da Quarta Câmara Civel do Tribunal de Justiça, voltou a negar pedido de reconsideração da defesa de Lorram Silveira e manteve a prisão preventiva do vereador. A desembargadora já tinha rejeitado pedido de Habeas Corpus da defesa, que apontou uma série de suspostas irregularidades na prisão de Lorram, que é acusado de organziação criminosa, falsificação e estilionado. A defesa voltou a insistir no pedido de reconsideração na ilegalidade da prisão, devido a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A desembargadora esclarece na decisão que caberá à instrução criminal esclarecer eventuais dúvidas da defesa e considera legal a prisão de Lorram.

Iguaba Grande

Três secretários de Iguaba Grande foram vistos em Brasília, batendo na porta de vários ministérios. São eles: Fábio Oliveira, Heron Bezerra e Valdecir Júnior. Os três foram em busca de recursos para o município.

Arraial do Cabo

Um serviço que quase sempre é muito ruim em vários municípios do Brasil, atualmente, vêm sendo prestado com eficiência no município de Arraial do Cabo. Trata-se da troca de lâmpadas, realizados pelo Instituto de Desenvolvimento (IDAC). O Instituto criou um número para Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 22 99774-3644, para que os munícipes indiquem as ruas e bairros que estejam com a iluminação precária. Parabéns ao prefeito Marcelo Magno e toda diretoria do IDAC.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que os dez vereadores de São Pedro da Aldeia vão receber o prefeito, Fábio do Pastel, em um churrasco na próxima quinta-feira (6), para um bate-papo. O Jornal de Sábado conversou com um vereador que apenas sorriu ao ser questionado sobre o evento.

Araruama

De olho na cadeira de presidente da Câmara, dizem que vereador Nelsinho Do Som é o mais empolgado com a ideia de uma possível candidatura de seu colega, Júlio César Coutinho, à Deputado Estadual. Falam nos corredores que Nelsinho passou a frequentar cultos e missas parar orar por Júlio César. Nelsinho não é bobo.