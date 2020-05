O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Arraial do Cabo

O vereador Tom Porto fez um vídeo na frente do Fórum de Arraial do Cabo acusando o secretário de Governo Cláudio Bastos e o prefeito Renatinho de terem contratado empresa de consultoria no valor de R$ 1,2 milhão. Cláudio Bastos fez um vídeo desafiando Tom Porto a provar o que falou. Agora o vereador vai ter que provar para “perder a palavra”. No direito, cabe o ônus da prova quem acusa. Briga boa!

Cabo Frio

O ex-prefeito Marquinho Mendes entrou em contato com o Jornal de Sábado para dizer que continua pré candidato a prefeitura de Cabo Frio, mas ser não puder disputar a eleição de outubro, vai apoiar o vereador Aquiles Barreto. Essa é a primeira versão da novela eleitoral que vai dar o que falar na cidade. A segunda versão, que está em cartaz, é que na próxima segunda-feira Marquinho Mendes divulga o nome do vereador Aquiles Barreto. Aliás, o vereador teria visitado algumas pessoas e falado que já é o pré candidato de Marquinho Mendes. Vamos aguardar.

São Pedro da Aldeia

Na quinta-feira passada, uma reunião no gabinete do prefeito Cláudio Chumbinho chamou a atenção de quem estava na prefeitura. Sentados a mesa estavam: o prefeito Cláudio Chumbinho, Dudu, Rogerinho, Edmilson Bitencourt e Eduardo Leal, “soldado” do prefeito Adriano Moreno. A reunião era para acertar a ida de Leal para a secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia. O convite foi feito, mas Eduardo Leal escolheu ficar em Cabo Frio. Segundo o mesmo, o prefeito não abriu mão dele. Com a negativa de Eduardo Leal, o prefeito Cláudio Chumbinho levou a secretaria o ex-vereador, Elson Pires. Pires agora é camisa 10 no “time” de Chumbinho.

Iguaba Grande

Ao saber que o prefeito Vantoil Martins vai vetar na íntegra o projeto votado pela Câmara que inclui Igrejas e Templos como atividade essencial em período de calamidade, o vereador Miquéias Gomes ficou muito bravo. Dizem que o vereador quase saiu da “bênção”. Coisas da política de Iguaba.

Búzios

Um atropelamento em Búzios virou tema forte nas rodas de bate papo dos políticos. Evidente que qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de acidente. O problema é que a placa que ficou no local do acidente pode ser de um pré candidato a prefeitura de Búzios. E agora?

Araruama

Os fofoqueiros de plantão de Araruama estão falando que o primeiro ministro Chiquinho da Educação está recolhido, bem ao estilo da quarentena. Com bastante humor, dizem que quando um vereador liga, Chiquinho fala que está muito gripado. Tudo isso é só para descontrair.