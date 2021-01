O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 06

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, se reúne nesta sexta-feira (08) com secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Sérgio Luiz Costa, o Dr. Serginho. Será o primeiro encontro dos dois desde a campanha eleitoral. O secretário vai apresentar ao prefeito dois projetos para a cidade. Um deles é a instalação de um Campus da UERJ, a Universidade do Estado do Rio no município. O secretário vai propor também a instalação de um centro tecnológico e um projeto de iniciação científica com a instalação de laboratório destinado a levar iniciação científica as crianças do ensino fundamental.

Búzios

O sindicato dos servidores de Búzios quer o agendamento urgente de reunião com o prefeito, Alexandre Martins, para debater as principais demandas do funcionalismo. Segundo os sindicalistas, a urgência se justifica pela importância da contribuição da entidade na elaboração de projetos de reforma administrativa. Eles afirmam que as prováveis reformas não podem desconsiderar direitos garantidos dos servidores públicos e efetivos. Além disso, cobram do prefeito o cumprimento de compromissos assumidos na campanha.

São Pedro da Aldeia

José Renato Alves Pinheiro é o novo comandante da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia. Ele atua na corporação há 29 anos. O novo comandante promete uma gestão participativa, marcada pelo diálogo com a corporação sobre estrutura, necessidades da classe e também, elaborar projetos que valorizem a categoria.

Arraial do Cabo

Os fofoqueiros de plantão da Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, andam dizendo que o prefeito Marcelo Magno está fazendo o chamado “reconhecimento” de todos os setores da prefeitura. Na verdade, Marcelo quer saber em qual terreno vai pisar, nesses 4 anos. Então tá.

Iguaba Grande

Vantoil Martins, o prefeito “mineirinho” da Região dos Lagos, esteve nesta quarta-feira (06) acompanhando o início das obras de melhoria da Rua Viseu, no bairro São Miguel. Em transmissão ao vivo na rede social o prefeito destacou que todo material que será usado na obra virá da fábrica de sextavados da prefeitura. O novo secretário de Obras, Ronem Antunes, acompanhou o prefeito.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama, que os 16 vereadores que votaram no edil Júlio César Coutinho, na eleição da presidência da Câmara, não param de ligar para ele. Todos querem ficar bem próximos do “pupilo” do primeiro ministro, Chiquinho da Educação.